هبوط أسعار أعيرة الذهب 21 و18 اليوم الجمعة 25-8-2023

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023 وسط هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة وكذلك انخفاض أسعار أعيرة الذهب 18 و 24 في مستهل تعاملات اليوم الجمعة حوالي 20 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,583 شراء 2,606 عيار 22 بيع 2,368 شراء 2,389 عيار 21 بيع 2,260 شراء 2,280 عيار 18 بيع 1,937 شراء 1,954 عيار 14 بيع 1,507 شراء 1,520 عيار 12 بيع 1,291 شراء 1,303 الاونصة بيع 80,327 شراء 81,038 الجنيه الذهب بيع 18,080 شراء 18,240 الكيلو بيع 2,582,857 شراء 2,605,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 2,260 شراء 2,280 فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,937 شراء 1,954 وسعر جرام الذهب عيار 24 بيع 2,583 شراء 2,606.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023 بيع 18,080 شراء 18,240.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.