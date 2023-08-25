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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

داخل على 2000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

الذهب
الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من أكثر ما يبحث عنه المواطنين، خاصة سعر الجرام عيار 21 لشراء المشغولات الذهبية ، وعيار 18 أيضا المحبب عند شراء بعض المشغولات.

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سعر الذهب اليوم الجمعة

وشهد سعر الذهب اليوم الجمعة ثباتا بعد قفزة الأمس، إذ لامس سعر جرام الذهب عيار 18 الـ 2000 جنيه مجددا بعدما سجل نحو 1800 جنيه في بداية الشهر، فيما يبدأ سعر أقل الاعيرة وهو عيار 12 من نحو 1,291 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فهو أكثر ما يبحث عنه الذين يريدون شراء المصوغات الذهبية، والذي قفز مقارنة بسعره قبل أيام، ليسجل سعره نحو 1,954 مقتربا من 2000 جنيه، بعدما لامس الـ 1800 جنيه، بينما يبدأ سعر البيع من نحو 1,937 جنيها.

سعر الذهب الآن في مصر 

ضمن سعر الأصفر اليوم ، قفز سعر الجنيه الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 ، إلى 18,240 بعد 17,200 جنيه، أول الشهر بفارق نحو 1000 جنيه، فيما وصل إلى نحو 22400 جنيه قبل 4 أشهر كأعلى سعر سجله في ذروة ارتفاع المعدن.

أسعار الذهب مباشر الآن

أما سعر الذهب مباشر اليوم في مصر محل اهتمام المقبلين على الشراء، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن مباشر اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة، 2,606 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,280 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الجمعة، من عيار 18: 1,954 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14 للشراء: 1,520 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للشراء : 18,240 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

أما سعر الذهب بالمصنعية خاصة عيار 21 وعيار 24، محل اهتمام الراغبون في الشراء وليس البيع،   إذ يتم احتساب المصنعية بكل سهولة، والتي تكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

اما عند احتساب المصنعية على جرام الذهب المستعمل فيكون بين 20-30 جنيها فقط، فيما يبدأ سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية كما ذكرنا.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في العقود الفورية، عيار 24: 1916 دولارا بحلول الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش ، بينما  بلغ 1921 دولارا بحلول الساعة 17:45 أمس بتوقيت جرينتش، بينما سجل 2056 دولارا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

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