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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مفاجأة من الحكومة تهوي بأسعار الذهب خلال الأيام القادمة.. ماذا فعلت؟

ذهب
ذهب

ساهم قرار مجلس الوزراء، الصادر في مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، في حدوث توازن كبير في أسعار الذهب محليا، حيث إن حجم كميات الذهب الواردة من الخارج والمعفاة من الجمارك منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء، تخطى 600 كيلو.

6 أشهر إضافية

وكشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب استفاد منها المصريون والأجانب، ودخل بموجبها 600 كيلو من الذهب، مؤكدا أن تأثير المبادرة جيد جداً على السوق المصري وقضت على وجود قفزات في الأسعار.

وأكد مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في تصريحات قبل أيام، أن صناعة الذهب انتعشت بسبب مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب الوارد من الخارج، والتي شجعت المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن الارتفاع في أسعار الذهب وارد عالميا؛ لأن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تتجه إلى منحى آخر، وهو ضرب ناقلات النفط، حيث إن الذهب مرتبط بالطاقة.

قال فرج، إنه إذا تخطت أوقية الذهب 2500 دولار سينعكس بالضرورة على سعر الذهب محليا، مؤكدا أنه في حال عدم الاستقرار العالمي تتجه الدول لاكتناز الذهب لكونه ملاذ آمن لحفظ القيمة وبالتالي يرتفع سعره على في مصر، مشيرا إلى ارتفاع احتياطي الذهب إلى 7.97 مليار دولار بنهاية يوليو، وأصبح 125 طنًا بعد إن كان 75 طنًا.

من جانبه كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن نيته التقدم بطلب لمد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب لمدة 6 شهور إضافية، التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق بعد طلب مقدم من وزارة التموين منذ 11 مايو 2023، ولمدة 6 أشهر تنتهي في نوفمبر 2023.

يذكر أنه في مايو 2023 كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتشمل الواردات: الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخرى، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة أُخرى، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).

التهرب الجمركي

ووفقًا للقرار، لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

ومن جانبه تراجع سعر الذهب في مصر 20 جنيها صباح اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، رغم ارتفاع السعر العالمي للمعدن النفيس لأعلى مستوى في نحو شهر وفقا لشعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أما عن سعر الذهب عالميا فقد سجل سعر الأونصة عالميا نحو 1950 دولارا بزيادة بنحو 50 دولارا في يومين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1920.79 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس، فيما صعد سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1950 دولارا، وفق رويترز.

وتكبد سعر الدولار خسائر مقابل العملات الآسيوية اليوم الخميس، بعد أن ألقت بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع بظلالها على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة ودفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض قبيل الاجتماع في جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية الكبرى.

كما قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2290 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 5 دولارات، لتسجل 1912 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2617 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1963 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1527 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18320 جنيهًا.

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