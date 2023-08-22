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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

600 كيلو واردات من الخارج.. كيف أثرت مبادرة زيرو جمارك على الذهب بمصر؟

600 كيلو من الذهب
600 كيلو من الذهب

أكد الخبراء أن أسعار الذهب شهدت انخفاضاً الفترة الأخيرة بسبب حالة التوازن التي شهدها السوق المحلي بعد مرور ثلاثة أشهر علي مبادرة زيرو جمارك التي ستستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ البدء في تطبيقها خاصة إن هذه المبادرة أعفت سبائك الذهب والمشغولات الذهبية من رسوم الجمارك ما عدا ضريبة القيمة المضافة عن 14% التي كان لها تأثير كبير في تراجع أسعار الذهب بالإضافة إلي التوقع بعودة الذهب في مصر إلي الهبوط مرة أخري ثم العودة إلي الصعود.

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600 كيلو من الذهب

600 كيلو من الذهب

وفي هذا السياق، قال الدكتور وليد فاروق، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن زيادة إقبال المصريين على شراء الذهب أمر جيد للغاية، وهناك إقبال جيد، وما شجع المصريين على شراء الذهب تراجع الأسعار.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب في تصريحات تليفزيونية، أنه بعد مبادرة زيرو جمارك التي دشنتها وزارة التموين بإلغاء الجمارك على الوافدين أدخل أكثر من 600 كيلو حتى الآن.

وأوضح مستشار وزير التموين لشئون الذهب أنه خلال شهر أو شهرين قد نتخطى طن ذهب وافد من المصريين في الخارج، مشيرا إلى أنه لم نعد نسمع عن القفزات الكبرى فى أسعار الذهب كما كان في الماضي.

وتعتبر مبادرة زيرو جمارك على الذهب خطوة إيجابية، حيث ساهمت في خفض أسعار الذهب في السوق المحلية وزيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب. كما ساهمت المبادرة في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وخاصةً المقبلين على الزواج.

وفيما يلي بعض الفوائد التي حققتها مبادرة زيرو جمارك على الذهب:

  • انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة تصل إلى 20%.
  • زيادة الطلب على الذهب وزيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب.
  • تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وخاصةً المقبلين على الزواج.
  • تحفيز النمو الاقتصادي.
  • خلق فرص عمل جديدة.
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ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في الذهب، وليد فاروق، إن الذهب زاد في مصر في الفترة في الفترة الآخيرة نتيجة لعودة المصريين من الخارج في الإجازة الصيفية لا سيما أن مصر أصبحت تستمع لمطالب المستهلكين وقامت الدولة باطلاق مبادرة زيرو جمارك التي سمحت بقدوم الكثير من الذهب إلى مصر خلال الثلاث شهور الآخيرة.

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600 كيلو من الذهب

انخفاض أسعار الذهب

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن حدوث إنخفاض في الأسعار متوقف علي ثلاثة عوامل وهي مدي تحرك سعر الصرف ومدي التحرك في السوق وأيضاً مدي التحركات العالمية للسعر بصورة عامة إلي جانب أن سعر الصرف من المحتمل أن يبدأ في الإرتفاع.

وأكد فاروق أن الأسعار ستنخفض لأنها مرتبطة بالسوق العالمي مشيراً إلي أن المعروض من الذهب خلال تلك الفترة كثير للغاية خاصة إن الذهب الذي تم دخوله إلي مصر من الدول العربية كالإمارات والكويت والمصريين القادمين من الخارج كانت بحوزتهم كميات كبيرة للغاية من الذهب، متوقعاً معاودة الذهب في مصر إلي دائرة الهبوط مرة أخرى.

وأطلقت الدولة مبادرة زيرو جمارك على الذهب بهدف خفض أسعار الذهب في السوق المحلية وقد تضمنت المبادرة إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب في السوق المحلية بنسبة تصل إلى 20%.

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وقد كان لمبادرة زيرو جمارك على الذهب تأثير إيجابي على السوق المحلية، حيث أدى إلى زيادة الطلب على الذهب وزيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب. كما أدى الانخفاض في أسعار الذهب إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وخاصةً المقبلين على الزواج.

وقد أعرب تجار الذهب عن سعادتهم بمبادرة زيرو جمارك على الذهب، حيث أدى إلى زيادة المبيعات وزيادة الربح. كما أعرب المواطنون عن سعادتهم بمبادرة زيرو جمارك على الذهب، حيث أتاح لهم فرصة شراء الذهب بأسعار أرخص.

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