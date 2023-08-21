أخبار التوك شو: الأرصاد تزف بشري بشأن أحوال الطقس.. ومفاجأة في أسعار الذهب.. وخطورة انتشار متحور EG.5

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي :

كاتب صحفي: المعلمون هم قاطرة التنمية في أي دولة| فيديو

أكد الكاتب الصحفي شريف سمير نائب رئيس تحرير الأهرام، أن المعلمين هم قاطرة التنمية في أي دولة، وعصب العملية التعليمية مضيفاً أنه لا يمكن تحقيق النهضة في أي مجتمع بدون معلم و ناظر و فصل دراسي يربي البراعم.



إبدأ: تعاون مع التعليم لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية

قالت بسنت حسين، مسئول قطاع التدريب بالمبادرة الرئاسية ابدأ، إنه إطلاق نموذج مدارس ابدأ للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرة إلى أن مبادرة ابدأ تركز على القوى العاملة في قطاع الصناعة.



استباق المرض والتغلب عليه .. تفاصيل رحلة الـ 1000 كيلو بالصعيد

كشف الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، تفاصيل إطلاق وزارة التضامن مبادرة رحلة الـ "1000 كيلو" لتدريب وتمكين المرأة في محافظات الصعيد.



أسرع من المتحورات الأخري.. رئيس نقابة الأطباء الأجانب يكشف خطورة إنتشار متحور“EG.5"

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، ورئيس نقابة الأطباء الأجانب، إن المتحور الجديد إيرس “EG.5” هو من متحورات سلالة أوميكرون لنصل بهذا لـ600 متحور من عائلة أوميكرون.



أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 21- 8- 2023 |فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأثنين 21- 8-2023، في برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

"مفيش موجة حارة تاني".. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين | فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ظهرا مع سطوع أشعة الشمس ، وهدوء سرعات الرياح مع وجود نسب رطوبة في الجو محملة من على البحر المتوسط .



آخر تحركات الذهب اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 ..وهذا سعر عيار 21|فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الأثنين 21-8-2023 خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



كبير مفتشي منطقة سقارة: تعد واحدة من أهم مناطق الأثار فى العالم.. تعرف عن السبب

قال محمود شعبان، كبير مفتشي منطقة سقارة، إن منطقة أثار سقارة واحدة من أهم مناطق الأثار فى العالم، نظرا لما تحتويه من أثار من عصور مختلفة.



طقس معتدل.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023|فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



وزارة الدفاع الروسية: اعتراض طائرة أوكرانية مسيرة فوق موسكو

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل لها منذ قليل عن، إعلان وزارة الدفاع الروسية، بإعتراض طائرة أوكرانية مسيرة فوق منطقة موسكو.

