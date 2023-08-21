أسرع من المتحورات الأخرى.. رئيس نقابة الأطباء الأجانب يكشف خطورة إنتشار متحور“EG.5"

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، ورئيس نقابة الأطباء الأجانب، إن المتحور الجديد إيرس “EG.5” هو من متحورات سلالة أوميكرون لنصل بهذا لـ600 متحور من عائلة أوميكرون.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، خلال زووم عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، هناك إصابات تم الإعلان عنها للمتحور الجديد إيرس “EG.5” بـ4 دول في 3 قارات لم يكن لديها اتصال بين المصابين تماما.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن متحور “إيرس” لديه قدرة على الوصول للخلايا داخل جسم الإنسان بشكل أسرع من المتحورات الأخرى.