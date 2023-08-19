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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس المكتب الفيدرالي بمنظمة الصحة العالمية يكشف خطورة المتحور eg5 وأعراضه| فيديو

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد eg5

قال الدكتور أيمن نور الدين رئيس المكتب التعليمي الفيدرالي الصيدلي لمنظمة الصحة العالمية إن فيروس eg5 هو عبارة عن أحد السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون.

وأكد نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” النذاع على فضائية" المصرية"،  أن هناك تحولات سهلت قابلية انتشار مكونات الفيروس البروتينية مع المستقبلات التي تعلو سطح الخلايا البشرية، لذلك فهو متحور سريع الانتشار، لافتا إلى أنه تم الإبلاغ عن هذا المتحور في ١٧ فبراير ٢٠٢٣ وتم وضعه تحت المبادرة والمباشرة من منظمة الصحة العالمية فى ١٩ يوليو ٢٠٢٣ ومن ثم تم تصنيفه متحورا " مثير للاهتمام".

مرض سريع الأنتشار

وأوضح رئيس المكتب التعليمي الفيدرالي الصيدلي،  أنه تم الإبلاغ عن ٧٦٥٤ عينة من متحور كورونا الجديد eg5  من ٥١ دولة، لذلك فهو مرض سريع الإنتشار.

حدته وخطورته مازالت منخفضة

وصرح  الدكتور أيمن نور الدين، بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت ان تقييم المخاطر للمتحور الجديد وشدته وخطورته في الوقت الحالى مازالت منخفضة، لكنها مثيرة للاهتمام فهو سريع الانتشار وقادر على الهجوم المناعي، لذلك يجب النظر إليه باهتمام شديد.

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