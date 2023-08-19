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أعراضه ومعدل انتشاره.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد|فيديو

كورونا
كورونا

متحور كورونا الجديد.. قال الدكتور محمد رحيم، باحث بعلم الفيروسات والمناعة كلية الطب وعلوم الحياة جامعة لانكستر، إن بداية ظهور متحور كورونا “EG.5” منذ فبراير المنقضي في الصين وإندونيسيا، حيث تم تسجيل عدد كبير من الإصابات به؛ ولذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه فيروس “تحت المراقبة”، ويجب توخي الحذر منه.

متحور كورونا الجديد
 

وأضاف “رحيم” عبر “سكايب” ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن هذا الفيروس سريع الانتشار، موضحًا أنه عند المقارنة بالعام الماضي من حيث معدل الإصابات فهو أقل.

وأشار الباحث بعلم الفيروسات والمناعة إلى أن أعراض فيروس “إيريس” لا يوجد فرق بينها وبين دور البرد العادي، وأبرزها الأعراض التنفسية، موضحًا أن هذا الفيروس ظهر في 51 دولة على مستوى العالم.

كورونا متحور كورونا EG 5 آيريس منظمة الصحة العالمية متحور كورونا الجديد

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