المصل واللقاح : لا خطورة من متحور كورونا الجديد إيريس | وهذه أعراضه

وجه الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن ظهور متحور كورونا الجديد ”إيريس” موضحا أنه لم يتم إثبات وصوله إلى مصر حتى اللحظة كما أنه لا توجد أي خطورة منه.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جميع متحورات فيروس كورونا ضعيفة للغاية، مشيرا إلى أن أعراضه تكون صداعا وارتفاع درجة الحرارة بشكل متوسط، ورشح واحتقان فهو يشبه حالات البرد، أما آلام العظم نادرة جدا.

وأوضح رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن لقاحات كورونا السابقة لا تقي الإنسان من المتحورات الجديدة ، موضحا أن هناك دراسات وأبحاث لإدخال المتحورات الجديدة في اللقاحات المستحدثة، كما أن اللقاحات السابقة تعزز من حماية المناعة لدي الإنسان بشكل كبير.

