هل أعراض متحور كورونا الجديد إيريس أسوأ من سلالات أخرى؟

أثار ظهور متحور Eg.5 الجديد لفيروس كورونا اهتمام مختلف بلدان العالم والمنظمات الصحية في الآونة الأخيرة .



ويتميز متحور كورونا الجديد بأنه سريع الانتشار بشكل كبير وينتقل بسهولة شديدة بين الافراد

ووفقا لما جاء في موقع " euronews"ما هي أعراض EG.5 وهل هي أكثر حدة من المتغيرات الأخرى؟

قال أندرو بيكوس ، الأستاذ في قسم الميكروبيولوجيا الجزيئية وعلم المناعة في جامعة جونز هوبكنز ، في مقابلة مع كلية الصحة العامة بالجامعة ، إن أعراض EG.5 تبدو مشابهة لمتغيرات أخرى.

تشمل الأعراض الشائعة لـ COVID-19 الحمى والسعال والتعب بالإضافة إلى سيلان الأنف أو الصداع أو آلام العضلات.

يمكن أن يشعر المصاب بمتحور كورونا EG.5 بأعراض عديدة مثل البرد أو الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.

قالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية حول COVID-19 ، في وقت سابق من هذا الشهر: "لم نكتشف أي تغيير في شدة EG.5 مقارنة بالخطوط الفرعية الأخرى من Omicron التي تم تداولها منذ أواخر عام 2021".

أخبر أندرو بولارد ، أستاذ آشال للعدوى والمناعة في جامعة أكسفورد ، يورونيوز نيكست أن هناك بعض الأدلة على أن أوميكرون ومتغيراته أقل حدة من سلالات الفيروس السابقة.

لكنه قال إن هذا "معقد للتفسير فربما يعود الأمر إلى أن السكان يتمتعون الآن بمناعة عالية ضد الفيروس وأن مناعتنا ستدافع أيضًا ضد الأمراض الشديدة وليس أن سلالة كورونا الجديدة أقل قوة

