EG.5.. متحور كورونا الجديد يتغير باستمرار وقادر على الهروب من المناعة

عاد القلق إلى العالم بعد ارتفاع إصابات متحور كورونا الجديد EG.5، وأشارت دورية الجمعية الطبية البريطانية، إلى أن المتحور يكتسب قوة حول العالم، وسط جهود عالمية على مدار العامين الماضيين، لتكثيف حملات التطعيم وتدابير الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة المصرية بأن جميع المتحورات المنتشرة حاليا من فيروس كورونا تنتمي إلى المتحور "أوميكرون"، ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه "لا توجد أي نتائج معملية تشير إلى ظهور حالات مصابة بالمتحور الجديد EG.5".

لا توجد حالات وفاة بكورونا في مصر منذ مارس 2023

وأضاف حسام عبدالغفار أن الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا ملحوظا، ولم تشهد ارتفاعا أخيرا، ووصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، ولا توجد حالات وفاة بكورونا في مصر منذ مارس 2023.

ولفت إلى أن المتحور السائد لفيروس كورونا في مصر هو متحور أوميكرون، وجميع متحورات أوميكرون إصابتها بسيطة، تتمثل في إصابة الجهاز العلوى بأعراض تنفسية تتمثل فى رشح وسخونية وكحة، ويتعافى الشخص خلال أيام من هذه الأعراض.

EG.5 .. متحور أوميكرون تنتشر بسرعة

وأشار إلى أن هناك العديد من المتحورات الناتجة عن متحور أوميكرون، المتحور عن فيروس كورونا، ولكن جميع هذه المتحورات لا تمثل أي خطورة، ولم تزد من حدة المرض، ولم تزد الوفيات الناتجة عن الإصابة بها، وبالتالي فهى مجرد متحورات قد تنتشر بسرعة ولكنها ليست خطيرة.

استمرار رصد فيروس كورونا

وشدد على استمرار رصد فيروس كورونا من خلال تحليل عينات الحالات المشتبهة أو المحجوزة بأعراض تنفسية من خلال ما يزيد عن 30 مركزا للترصد منتشرة على نطاق الجمهورية، إلى جانب عمل اختبارات التسلسل الجيني للحالات الإيجابية لرصد أي متحورات، وربطها بالحالة الاكلينيكية للمصاب.

اللقاحات ما تزال خط الدفاع الأول والأهم

وأكد عبدالغفار أن اللقاحات ما تزال هي خط الدفاع الأول والأهم ضد ظهور متحورات من الفيروس، لافتا إلى ضرورة تلقى الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور ستة أشهر من تاريخ آخر جرعة وثلاثة أشهر لكبار السن أو من الذين يعانون من الإصابة بأمراض مزمنة أو مضعفة للجهاز المناعى، وذلك بدون انتظار رسائل للمواطنين على هواتفهم.

Eg.5 أكثر عدوى

وصنفت منظمة الصحة العالمية Eg.5، الذي أطلق عليه لقب "إيريس"، باعتباره مثيرا للاهتمام، ما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدة.

وقالت منظمة الصحة، إنه المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة".

وحتى 8 أغسطس الجاري، جرى اكتشاف المتحور الجديد في أكثر من 51 دولة، إذ يعتبر الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، ويقدر أنه مسؤول عن حوالي 17 % من حالات كورونا الحالية، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، أن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل المتحور XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، طبقاً للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.

وطبقا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة "أوميكرون"، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

EG.5.. زيادة في الانتشار وخصائص عالية للهروب من المناعة

وأكد الخبراء في التقرير الذي نشر في الدورية، أن الطفرات المفاجئة في متغير EG.5، الملقب بـ"إيريس"، حسّنت قدراته المناعية على الهروب، وربما تكون مسؤولة عن الزيادات الأخيرة في دخول المستشفيات في اليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ووفقاً لبيان منظمة الصحة العالمية، فإن المتغير الجديد أظهر زيادة في الانتشار وخصائص عالية للهروب من المناعة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن.