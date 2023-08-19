هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. عوض تاج الدين يرد

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الترويج لفكرة الشائعات من وقت لآخر ، مؤكدة أن هدفها الأول والأخير هو ضرب أستقرار الدولة.

لم يتم تسجيل أى حالات إصابة من متحور أوميكرون

وأكدت سلامة، من خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن هدف مروجي الشائعات أن يعيس المواطن في أجواء قلق وغير مستقرة مثلما يحدث هذه الأيام عن ترويج لشائعة إصابة الكثير من المتحور الجديد لاوميكرون، ولكن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية و الوقائية أكد أن مصر لم تسجل حتي الآن أي إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون eg 5.

ونصحت لميس سلامة ، المواطنين بعدم تصديق أي شائعات يروج لها من يريدون زعزعة الأستقرار والأمان إلا بعد التأكد من صحة المعلومات.

عوض تاج الدين: Eg5 ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى وقادر على إصابة عدد أكبر

وتابعت الإعلامية فرح سعيد ، أن الدولة المصرية لها دور مهم وفعال في التصدي والتعامل لاخبار لملف الشائعات، حيث أكد الدكتور عوض تاج الدين أن منظمة الصحة العالمية صنفت eg5 أنه متحور جديد ومثير للاهتمام، لأنه سريع الإنتشار أكثر من المتحورات الآخري، كما أكد أنه في جميع الأحوال تكون الوقاية مهمة جدا.