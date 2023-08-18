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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عوض تاج الدين: Eg5 ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى وقادر على إصابة عدد أكبر

صدى البلد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بـ المتحور الجديد لـ أوميكرون "Eg5" لافتا إلى أنه أحد متحورات كورونا الجديدة.

وأوضح عوض تاج الدين أن منظمة الصحة العالمية صنفت Eg5 أنه متحور جديد يثير الاهتمام لأنه ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى بمعنى أنه ينتشر ويصيب عدد أكثر من الاشخاص.

وأشار الدكتور تاج الدين أنه فى كل الأحوال فإن الوقاية مهمة جدا موضحا أن فيروس كورونا أحد الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى وهناك مجموعة من الفيروسات تصيب الجهاز التنفسى منها الانفلونزا.

وقال عوض تاج الدين إن كل الفيروسات لديها القدرة على التحور حتى تستطيع أن تتعامل مع مقاومة جسم الإنسان موضحا أنه حتى فيروس الانفلونزا العادى يتحور.

وأضاف تاج الدين انه فى ظل وجود تحورات كورونا والفيروسات التنفسية الأخرى فيجب علينا الاخذ بكل الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بتلك الفيروسات.

ظهر فى فبراير الماضى

يذكر أن متحور Eg5 أو إيريس ظهر فى فبراير الماضى وهو متحور عن أوميكرون السائد عالميا، حيث أبلغت أكثر من 50 دولة حول العالم بوجود إصابات لديها بمتحور إيريس، أهمها الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا وكندا وفرنسا وإسبانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تعقب العديد من المتحورات لفيروس كورونا بما فى ذلك متحورت EG.5 أو ما يعرف باسم “إيريس”.

وحسب منظمة الصحة العالمية فان أعراض متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم Eg5 تتمثل فى السخونة والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسم والعضلات و الشعور بالتعب والإسهال.

عوض تاج الدين مصر eg5 المتحور الجديد اوميكرون كورونا

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