آخر تحركات الذهب اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 ..وهذا سعر عيار 21|فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الأثنين 21-8-2023 خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2250 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18000 جنيه