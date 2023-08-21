استباق المرض والتغلب عليه .. تفاصيل رحلة الـ 1000 كيلو بالصعيد

كشف الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، تفاصيل إطلاق وزارة التضامن مبادرة رحلة الـ "1000 كيلو" لتدريب وتمكين المرأة في محافظات الصعيد.

وأضاف الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي ام سي”، أن المبادرة تستهدف خط الصعيد بحيث يتم العمل على تمكين وتدريب المرأة في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى الاستعانة بالرائدات الريفيات في رفع وعي المرأة في الصعيد.

وتابع الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن أي مرض يتم اكتشافه مبكرا يمكننا أن نسبقه بخطوة، والتغلب عليه، لافتا إلى أن مدة بروتوكول التعاون 3 سنوات.