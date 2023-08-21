القومي للحفاظ على كيان الأسرة : 330 ألف سيدة استفدن بعيادات التضامن

قالت الدكتورة رندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يتعاون مع وزراة التضامن الإجتماعي في تنفيذ مشروعين من أهم المشروعات التي تتم تلك الفترة، وهو المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة”، والمشروع القومي للحد من الزيادة السكانية “2 كفاية”.

وأضافت مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مبادرة “2 كفاية” يقوم بالتوعية للناس فى المناطق الأولي بالرعاية، والتي تعمل على 10 محافظات الأعلى فى معدلات الإنجاب والفقر، والعمل على توعيتهم من خلال حملات طرق أبواب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة.

وتابعت مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، أن وزارة التضامن توفر 65 عيادة فى مناطق محرومة، وحوالي 330 ألف سيدة استفادوا من خدمات هذه العيادات، إضافة إلى نتاج حملات طرق الأبواب، حيث يكون هناك تحويل على الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة للسكان، وتلقي السيدات الخدمة.