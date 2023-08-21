طقس معتدل.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023|فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

طقس معتدل الحرارة ليلاً

وأضافت رشا مجدي، أن خبراء الأرصاد يتوقعوا أن يسود اليوم طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى ، و السواحل الشمالية، و شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، و معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد و شمال الصعيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين



العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 25

الإسكندرية 32 - 24

الإسماعيلية 35 - 22

الغردقة 38 - 29

المنيا 37 - 24

سوهاج 41 - 26

أسوان 45 - 29