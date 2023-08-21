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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد الجوية تطلق إنذارًا بحريًا عاجلًا.. ما القصة؟

حالة الطقس
حالة الطقس

أذاع برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقرير مصور، عن آخر توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين، والتحذيرات التي أطلقتها.

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تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

وأبرز التقرير المصور، المذاع عبر برنامج التاسعة، أنه هيئة الأرصاد الجوية تتوقع انه يستمر الانخفاض فى درجات الحرارة وتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مرورا بشمال الصعيد .

وأطلقت الأرصاد الجوية إنذارًا بحريًا عاجلًا بشأن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث نشهد اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وتسجل سرعة الرياح 60 كم على الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج 3 أمتار.


وكشفت خرائط الطقس استمرار سيطرة الحالة الجوية الاستثنائية على جنوب سيناء ، حيث تتعرض مناطق منها لـ السيول، وسقوط الأمطار الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتابع التقرير المصور، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، أنه الأرصاد تشير إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة على محافظة جنوب سيناء، إلا أنها استقبلت كميات كبيرة من الأمطار الصيفية، وصلت إلى حد السيول على بعض المناطق، وأرجع خبراء الطقس تغير حالة الطقس إلى التغيرات المناخية.

ولفت التقرير المصور، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، أن تشهد البلاد طقس حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما التقرير المصور، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، عن أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن تتكون السحب المنخفضة على القاهرة، مما يساعد على تلطيف حالة الطقس خلال ساعات الذروة.

درجات الحرارة
درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 35

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 34

6 أكتوبر: 36

بنها: الصغرى 25 والعظمى  33

بنها المحسوسة: 35

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 32

الاسكندرية: المحسوسة: 35

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 31

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 21   والعظمى 36

سيوة: المحسوسة: 39

كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 33

الزقازيق: المحسوسة: 35

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى  35

الاسماعيلية: المحسوسة:  37

السويس: الصغرى 23 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 43

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 25 والعظمى 36

الفيوم: المحسوسة: 38

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

بنى سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 39

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

اسيوط: المحسوسة: 40

سوهاج الصغرى  26 والعظمى 41

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 45

الاقصر: المحسوسة: 45

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 45

أسوان: المحسوسة:46

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