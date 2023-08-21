كبير مفتشي منطقة سقارة: تعد واحدة من أهم مناطق الأثار فى العالم.. تعرف عن السبب

قال محمود شعبان، كبير مفتشي منطقة سقارة، إن منطقة أثار سقارة واحدة من أهم مناطق الأثار فى العالم، نظرا لما تحتويه من أثار من عصور مختلفة.

وأضاف كبير مفتشي منطقة سقارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن منطقة أثار سقارة تنقسم إلى جزئين، ومن أهم أثارها هو الهرم المدرج، والذى يعد أقدم بناء حجري قديم بني على نطاق واسع، ويحتوي على الدفن الخاص بالملك ومجموعة من الممرات المزينة ببعض جدرانها.

وتابع كبير مفتشي منطقة سقارة، أنه يوجد فى سقارة أيضا واحدة من أهم المقابر، والتي تحتوي على 24 تابوت، لافتا إلى أنه منذ حوالي خمس أو ست سنوات، دارت حركة اكتشافات كبيرة وضخمة جدا بمنطقة سقارة، أسفرت فى البداية عن الكشف بالعديد من المقابر المهمة.