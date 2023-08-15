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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيري: الأعمال والاكتشافات في منطقة سقارة تمت بأيدي مصرية خالصة

الدكتورمصطفى وزيري،
الدكتورمصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار،أن الأعمال والاكتشافات في منطقة سقارة تمت بأيدي مصريةخالصة رغم أن هناك بعثات أجنبية.

 

وقال مصطفى وزيري، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه بدءا من 2018 تم فتاح تابوت على الهواء واذاعته فضائية “ديسكفرى الأمريكية”، وشاهده العالم كله، إضافة إلى اكتشافات سقارة سلطت منصة “نتفليكس” الضوء عليها، مما جعل هناك سياحة من جميع دول العالم لتلك المنطقة.

 

اليد العليا للمصريين

وتابع  الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن الحفتائر والإكتشافات لم تكن حكرا على الأجانب، وأصبحت اليد العليا للمصريين في هذا المجال.

 

مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سقارة بعثات أجنبية فضائية “ديسكفرى الأمريكية الأعلى للأثار

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