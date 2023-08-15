وزيري: الأعمال والاكتشافات في منطقة سقارة تمت بأيدي مصرية خالصة

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار،أن الأعمال والاكتشافات في منطقة سقارة تمت بأيدي مصريةخالصة رغم أن هناك بعثات أجنبية.

وقال مصطفى وزيري، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه بدءا من 2018 تم فتاح تابوت على الهواء واذاعته فضائية “ديسكفرى الأمريكية”، وشاهده العالم كله، إضافة إلى اكتشافات سقارة سلطت منصة “نتفليكس” الضوء عليها، مما جعل هناك سياحة من جميع دول العالم لتلك المنطقة.

اليد العليا للمصريين

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن الحفتائر والإكتشافات لم تكن حكرا على الأجانب، وأصبحت اليد العليا للمصريين في هذا المجال.