ابدأ: تعاون مع التعليم لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية

قالت بسنت حسين، مسئول قطاع التدريب بالمبادرة الرئاسية ابدأ، إنه إطلاق نموذج مدارس ابدأ للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرة إلى أن مبادرة ابدأ تركز على القوى العاملة في قطاع الصناعة.

وأضافت مسئول قطاع التدريب بالمبادرة الرئاسية ابدأ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي ام سي”، أنه تم عقد بروتكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية.

وتابعت مسئول قطاع التدريب بالمبادرة الرئاسية ابدأ، أن هدفهم هو تأهيل طالب التعليم الفني، ومساعدته في الحصول على فرصة عمل فور تخرجه، لافتة إلى أن المناهج الدراسية بالمدارس تم وضعها مع شركاء الصناعة لمواكبة احتياجات السوق.