شروط الالتحاق بمدارس " أبدأ الوطنية ".. فيديو

قال المهندس نادر احمد ، مدير التدريب بالمدارس الوطنية " أبدأ " ، إن اطلاق المدارس جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة ، والعمود الفقري للصناعة هو التعليم الفني والتقني المحترف.

وأوضح أن مدارس " أبدأ " قادرة على تخريج خريج فني مواكب لمستجدات سوق العمل المحلي والدولي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

وتابع أنه تم اطلاق نموذج مدارس ابدأ الوطنية في العلوم التقنية ذات التخصصات الأولية للدولة ، ويستهدف عددا من المدارس وأولها بمدينة بدر .

وأوضح أن الهدف الرئيسي هو تطوير منظومة التعليم الفني ، وأن القبول من بعد المرحلة الإعدادية ،و هناك حد أدني للالتحاق فضلا عن أهمية قرب المسافة من المدرسة .