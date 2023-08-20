مبادرة «ابدأ» تعلن مميزات وشروط الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية (NTSS) بنظام التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم البدء في تطوير مدرسة "سميرة موسى" الصناعية بنات بمدينة بدر وتحويلها إلى مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ذلك بالإضافة إلى تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية وتحويلها الى مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد الجهود والبدء في تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة بقطاع الصناعة.

وذكرت المبادرة الوطنية "ابدأ"، في تقرير، اليوم الأحد، أن المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية توفر بيئة تعليمية منضبطة، وتطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتواكب التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتدريب العملي والميداني بالمنشآت الصناعية بالمناطق الجغرافية المحيطة، ومنح شهادات دولية معتمدة للطلاب المتميزين، كما ستتولى المدارس تنظيم عدة ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل مناسبة داخل مصر وخارجها.

وأشارت المبادرة إلى أنه فيما يخص شروط التقديم للالتحاق بالمدارس فهي كالتالي:

- أولًا: مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية ببدر:

أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2022-2023)، وألا يقل مجموعه عن 210 درجات، وأن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023، كما يُتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس).

- ثانيًا: مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بدمياط:

أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2022-2023)، وألا يقل مجموعه عن 210 درجات، وأن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023، كما يُتاح التقديم للبنين من محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الإسكندرية، السويس).

وأوضح التقرير أن لتسجيل الرغبات في الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268ce

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ " أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل عام 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.

كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.