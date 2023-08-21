كاتب صحفي: المعلمون هم قاطرة التنمية في أي دولة| فيديو

أكد الكاتب الصحفي شريف سمير نائب رئيس تحرير الأهرام، أن المعلمين هم قاطرة التنمية في أي دولة، وعصب العملية التعليمية مضيفاً أنه لا يمكن تحقيق النهضة في أي مجتمع بدون معلم و ناظر و فصل دراسي يربي البراعم.

“مافيا” سناتر الدروس الخصوصية



وأضاف شريف سمير خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن أن هناك تشوهاً في كادر المعلمين وضعف أجورهم وقيود عليهم، نتج عنها "مافيا' سناتر الدروس الخصوصية، مما أدى إلى جعل المعلم تاجراً؛ لتوفير نفقات يومه.

وأشار نائب رئيس تحرير الأهرام إلى، أن العلاقة الآن بين المعلمين والطلاب علاقة تجارة، بسبب ضعف الرواتب وعدم الاهتمام بالمعلم وتحسين أحوالهم، مؤكداً أنه يجب تعيين دفعات جديدة من المعلمين مع ترقية المعلم وتقديره أدبيا، والتسليط الإعلامي على الكفاءات من المعلمين، وتصدير بعض المعلمين لاكتساب المهارات والخبرات الخارجية.