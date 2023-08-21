"مفيش موجة حارة تاني".. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين | فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ظهرا مع سطوع أشعة الشمس ، وهدوء سرعات الرياح مع وجود نسب رطوبة في الجو محملة من على البحر المتوسط .

وأضافت " غانم "، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، إن درجة الحرارة صباحا في الظل على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية ، والمحسوسة تسجل 36 ، وهي قيم تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام .

وتابعت " غانم " ، أنه مع غياب أشعة الشمس يبدأ الشعور بالطقس الحار على القاهرة الكبرى ، والسواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأردفت ، أنه مع اقتراب فترات الليل يبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى ، خاصة في الليالي التي بها نشاط نسبي للرياح يقلل إحساس نسب الرطوبة في الطقس .

ونوهت أنه مع نهايات هذا الاسبوع تقل سرعات الرياح وبالتالي يكون الشعور بالرطوبة أكبر ، موضحة :" مفيش موجة حار قادمة فقط ارتفاع طفيف وهدوء سرعات الرياح ".