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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"مفيش موجة حارة تاني".. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين | فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ظهرا مع سطوع أشعة الشمس ، وهدوء سرعات الرياح مع وجود نسب رطوبة في الجو محملة من على البحر المتوسط .

وأضافت " غانم "، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، إن درجة الحرارة صباحا في الظل على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية ، والمحسوسة تسجل 36 ، وهي قيم تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام .

وتابعت " غانم " ، أنه مع غياب أشعة الشمس يبدأ الشعور بالطقس الحار على القاهرة الكبرى ، والسواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأردفت ، أنه مع اقتراب فترات الليل يبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى ، خاصة في الليالي التي بها نشاط نسبي للرياح يقلل إحساس نسب الرطوبة في الطقس .

ونوهت أنه مع نهايات هذا الاسبوع تقل سرعات الرياح وبالتالي يكون الشعور بالرطوبة أكبر ، موضحة :" مفيش موجة حار قادمة فقط ارتفاع طفيف وهدوء سرعات الرياح ".

 

الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم الرطوبه انخفاض درجات الحرارة برنامج صباح الخير يامصر درجات الحرارة

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