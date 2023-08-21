تحذيرات من فيضانات كارثية تهدد الحياة.. شاهد| العاصفة هيلاري تدق أبواب كاليفورينا

وصلت العاصفة المدارية هيلاري إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية من "فيضانات كارثية محتملة تهدد الحياة" بعدما أغرقت شبه جزيرة "باخا كاليفورنيا" في المكسيك بأمطار غزيرة، امس الأحد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، لقي شخص حتفه في المكسيك وسط أنباء عن سيول في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، حيث غمرت المياه بعض الطرق. وأظهرت صور متداولة الأمطار الغزيرة وهي تنهمر على شوارع المدينة التي تحولت إلى أنهار.

وأعلن حاكم كالفورنيا، جافين نيوسم، حالة الطوارئ في معظم أنحاء جنوب الولاية مع تحذيرات من سيول في أنحاء منطقة أكثر اعتيادا على موجات الجفاف.

ومن المتوقع هطول أمطار يتراوح منسوبها بين ست وعشر بوصات جراء العاصفة على مدينة بالم سبرينغز التي تبعد نحو 160 كيلومترا شرقي لوس أنجلوس.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن العاصفة هيلاري وصلت إلى ما يبعد 40 كيلومترا جنوب غربي بالم سبرينغز في منتصف الليل بتوقيت غرينتش محملة برياح تصل سرعتها إلى 85 كيلومترا في الساعة وتواصل التحرك نحو الشمال.

وكانت هيلاري إعصار من الفئة 4 قبل أن تضعف وتصبح عاصفة استوائية قبل وصولها إلى اليابسة. ولا يزال من المتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار غزيرة على طول مسارها، وفقًا لأحدث تحذير صادر عن المركز الوطني للأعاصير.

ووفقا لشبكة “سي بي اس نيوز” الأمريكية، قال المركز الوطني للأعاصير إنه: "من المتوقع أن تتسبب الكمية التاريخية المحتملة لهطول الأمطار في تهديد الحياة بالفيضانات الكارثية والفيضانات الحضرية والفيضانات في أرويو بما في ذلك الانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية وتدفقات الحطام حتى يوم الاثنين".

وأضاف أنه "من المتوقع هطول كميات من 3 إلى 6 بوصات ، بكميات معزولة تبلغ 10 بوصات، عبر أجزاء من جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا".

في ولاية نيفادا ، لا يزال المسؤولون قلقين بشأن الفيضانات الخطيرة عبر صحراء موهافي الغربية ، والتي تتعرض لخطر كبير لفيضانات مفاجئة ، "حدث نادر للغاية".