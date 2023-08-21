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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 21- 8- 2023 |فيديو

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

قدمت الإعلامية رشا مجدي  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأثنين 21- 8-2023، في برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من  والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.66 جنيه للبيع، و33.52 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.43 جنيه للبيع، و39.26 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.59  جنيه للبيع، و100.14 جنيه للشراء

 

 

 

الدولار العملات العربية العملات العربية والاجنبية سعر اليورو سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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