أسعار الذهب الآن.. شوف الجرام وصل كام بالتعاملات المسائية

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم الاثنين، لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح، والقلق من نسبة الخسائر بفروق الأسعار، وتعويض ثمن المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للراغبين في شراء المشغولات الذهبية، وذلك في التعاملات المسائية، لمعرفة أسعار الذهب بالصاغات المختلفة، بالإضافة إلي أسعار المصنعية والدمغات المقررة دون زيادة غير مبررة من قبل محلات الذهب.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,549 شراء 2,571 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,336 شراء 2,357 جنيه.

عيار 21 بيع 2,230 شراء 2,250 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,911 شراء 1,929 جنيهت.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,487 شراء 1,500 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,274 شراء 1,286 جنيهت.

الاونصة بيع 79,261 شراء 79,971 جنيهت.

الجنيه الذهب بيع 17,840 شراء 18,000 جنيه.

الكيلو بيع 2,548,571 شراء 2,571,429 جنيهت.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية

يتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام.

ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة،أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا.

أسعار الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على انخفاض آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

و تداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، وأنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 1.27%.