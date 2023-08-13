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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شوف الذهب وصل لكام.. أسعار المعدن الأصفر بالفترة المسائية

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

 يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم، والذي يقدمه موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، في التعاملات المسائية، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار، للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق.

ويرغب المواطنون في معرفة أسعار الذهب اليوم، لشراء الذهب، أو البيع للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

 

 

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,674 شراء 2,709جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,451 شراء 2,483 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,340 شراء 2,370جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,006 شراء 2,031 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,560 شراء 1,580 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,337 شراء 1,354 جنيه.

سعر الذهب 

الاونصة بيع 76,559 شراء 76,701 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,232 شراء 17,264 جنيه.
الكيلو بيع 2,461,714 شراء 2,466,286 جنيه.
 

سعر الذهب

سعر ضريبة الذهب في مصر

ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

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