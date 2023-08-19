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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري الآن.. هبوط يضرب أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

سعر الذهب
سعر الذهب

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، في التعاملات المسائية، للراغبين في الشراء بأرخص الأسعار، ومعرفة اسعار الذهب بالصاغات المختلفة، بالاضافة الي أسعار المصنعية والدمغات.

اسعار الذهب اليوم في مصر

و يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم السبت، اذا وصل اليوم الذهب عيار 21 بيع 2,225 شراء 2,245 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

 عيار 24 بيع 2,543 شراء 2,566 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,331 شراء 2,352 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,225 شراء 2,245 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,907 شراء 1,924 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,483 شراء 1,497 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,271 شراء 1,283 جنيه.

سعر الذهب 

الاونصة بيع 79,083 شراء 79,794 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,800 شراء 17,960 جنيه.
الكيلو بيع 2,542,857 شراء 2,565,714 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

 

سعر ضريبة الذهب في مصر

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر،ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

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أسعار الذهب في مصر الآن

أسعار الذهب تواصل الانخفاض محليا

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

 ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام.

يتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة،أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا.

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