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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الانخفاض محليا

انخفاض أسعار الذهب
انخفاض أسعار الذهب فى مصر

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في السوق المحلي بمنتصف تعاملات اليوم بقيمة تتراوح ما بين  5 الي 12 جنيها في الجرام الواحد. 

وخلال السطور التالية يستعرض “صدي البلد” أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .
 

أسعار الأعيرة الذهبية في مصر 

 

سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 الأغلى سعرا اليوم السبت نحو 2571 جنيهًا  .

أسعار الذهب في مصر 

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو  2357جنيهًا   .


سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا اليوم السبت نحو 2250 جنيهًا مقارنة 2260 جنيها مستهل تعاملات اليوم. 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 1929جنيهًا .

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تعاود الارتفاع| أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا المبلغ

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أسعار الذهب في مصر الآن


سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 1500جنيه .


سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت نحو 1286جنيهًا .

 

سعر الجنيه الذهب


وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 18000جنيه.

 

سعر كيلو الذهب


بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 2.5مليون جنيه .


وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1890 دولار وفقا لسعر إغلاق البورصات العالمية أمس الجمعة.  
 

أسعار الذهب عالميا


اختلاف أسعار الذهب

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

 

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب أسعار الذهب جرام الذهب عيار 21 الجنيه الذهب اليوم السبت

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