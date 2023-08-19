600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

سجلت أسعار الذهب تراجعا قياسيا لأول مرة منذ شهور عالميا ، كما تراجع المعدن الأصفر محليا اليوم مقارنة بأسعار الأمس، إذ يبحث الآلاف عن سعر الجرام من عير 21 الآن في محلات الصاغة المختلفة.

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سعر الذهب اليوم السبت

وتعتبر أسعار الذهب اليوم السبت أبرز ما يبحث عنه الكثير عبر محرك جوجل، إذ سجل سعر الجرام من عيار 21 تراجعا جديدا بقيمة نحو 40 جنيها بين أعلى وأقل سعر بين اليوم وأمس ، ليتراجع إلى 2240 كأقل سعر اليوم بعد 2280 جنيها أمس للشراء.

600 جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 ، نحو 17,920 جنيها ، متراجعا من 18560 جنيها قبل أيام قليلة، ويذكر أنه قد سجل في ذروة ارتفاع المعدن نحو 22400 جنيه قبل 4 أشهر، بفارق يصل إلى 4500 جنيه.

الذهب

سعر الذهب مباشر الآن

ويتابع الكثير أسعار المعدن لحظة بلحظة، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,583 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,260 جنيهًا للشراء.

الذهب

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم السبت، من عيار 18: 1,937 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء: 1,507 جنيهًات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع: 17,920 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت في العقود الفورية، عيار 24: 1889 دولارا بعد 1,944 قبل 9 أيام و2056 دولارا كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية

وأما عن أسعار الأصفر من 21 الآن بالمصنعية، يبحث عنه الكثير من المشترين في البحث عنه عند شراء المشغولات والسبائك ، و يتم احتساب المصنعية بكل سهولة، والتي تكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

يختلف الأمر عند شراء السبائك، فيتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، فتعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام في السبيكة.