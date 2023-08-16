تراجع محدود في سعر الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب في مصر بعد أن شهدت ارتفاعات قوي بداية تعاملات الأسبوع الجاري..
وانخفضت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، في ختام التعاملات بنحو 20 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، ليسجل 2250 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاربعاء 16-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,571
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 شراء 2,250
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,537 شراء 2,571
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,326 شراء 2,357
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,220 شراء 2,250
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,903 شراء 1,929
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,480 شراء 1,500
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,269 شراء 1,286
|الاونصة
|بيع 78,905 شراء 79,971
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,760 شراء 18,000
|الكيلو
|بيع 2,537,143 شراء 2,571,429
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,929
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 18,000
وعالميا، وصل سعر الأوقية إلى مستوى 1904 دولارات بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية.
وذلك وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد توضح مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي.