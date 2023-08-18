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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

الذهب
الذهب

يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الذهب الآن في مصر،  خاصة سعر المعدن الثمين من عيار 21 اليوم في محلات الصاغة لشراء المصوغات والسبائك.

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1500 جنيه 

ويبدأ سعر جرام الذهب اليوم من عيار 14 نحو 1500 جنيه رسميا بعدما تخطى الـ 2000 جنيه قبل 4 أشهر في قفزة كبيرة كانت الأكبر والأقوى في تاريخ المعدن الأصفر محليا، فيما سجل سعر الجرام من عيار 18 اليوم بداية من 1,929 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم الجمعة

ويبحث الكثير من المستثمرين والتجار عن سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ، إذ سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18000 جنيه بعد 17920 جنيه أمس ، و18800 جنيه في أول الأسبوع المنقضي.

أسعار الذهب مباشر 

يرصد لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة: 2,594 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,270 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الجمعة، من عيار 18: 1,946 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14 : 1,500 جنيهً للبيع.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع: 18,000 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في العقود الفورية، عيار 24: 1891 دولارا بعد 1,944 قبل أسبوع و1.963 قبل 9 أيام و2056 دولارا كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

ويهتم المقبلون على الشراء خاصة المشغولات الذهبية، بسعر جرام الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم، حيث يتم احتسابها بكل سهولة، والتي تكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة حسب البائع.

وللراغبين في تجميد أموالهم في السبائك،  يكون حساب مصنعية السبيكة مختلف قليلا، حيث يتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، فتعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام كما ذكرنا بالأعلى.

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