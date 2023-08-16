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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب، تذبذبا قويا ما بين صعود وهبوط على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وأنهى الذهب أمس الثلاثاء في مصر تعاملاته على انخفاض بنحو 20 جنيها مقارنة باسعار الذهب مسته  تعاملات الثلاثاء.

وعن أسعار الذهب اليوم  الأربعاء 16-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 2250 جنيهًا 

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وعالميا، وصل سعر الأوقية إلى مستوى 1904 دولار بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد توضح مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي.

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,571

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 شراء 2,250

 

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,537 شراء 2,571
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,326 شراء 2,357
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,220 شراء 2,250
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,903 شراء 1,929
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,480 شراء 1,500
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,269 شراء 1,286
الاونصةبيع 78,905 شراء 79,971
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,760 شراء 18,000
الكيلوبيع 2,537,143 شراء 2,571,429

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,929

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 18,000

 

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