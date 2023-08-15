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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حالة كل 34 ثانية.. أعلى 10 محافظات في نسب الزواج

صدى البلد

 سجلت مصر حالة زواج كل 34 ثانية ومولودا كل 14 ثانية وحالة طلاق كل 117 ثانية عام 2022، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا للبيانات الإحصائية، ارتفعت حالات الزواج في مصر لتصل إلى 929.4 ألف حالة زواج عام 2022 مقابل 880 ألف حالة زواج عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.6%.

وبلغ متوسط عدد حالات الزواج في الشهر 77.5  ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 2546 حالة، وفي الساعة 106 حالات، وفي الدقيقة 1.8 حالة، وحالة زواج كل 34 ثانية.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15-8-2023

أعلى 10 محافظات من حيث عدد حالات الزواج خلال عام 2022


1. القاهرة 150.3 ألف حالة.
2. الشرقية 61 ألف حالة.
3. البحيرة 58.9 ألف حالة.
4. الدقهلية 57.1 ألف حالة.
5. المنيا 56.6 ألف حالة.
6. سوهاج 52 ألف حالة.
7. الغربية 51 ألف حالة.
8. الإسكندرية 50 ألف حالة.
9. الجيزة 48.8 ألف حالة.
10. أسيوط 43.6 ألف حالة.

وبلغ عدد مواليد مصر 2 مليون و193 ألف مولود عام 2022 مقابل 2 مليون و185 ألف مولود عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%، وسجل متوسط عدد المواليد في الشهر 182.8 ألف مولود عام 2022، وفي اليوم 6008 مواليد، وفي الساعة 250 مولودا، وفي الدقيقة 4.2 مولود، ومولود كل 14 ثانية.

أعلى 10 محافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2022


1. الجيزة 201.5 ألف مولود.
2. القاهرة 180.3 ألف مولود.
3. المنيا 161.5 ألف مولود.
4. الشرقية 154.5 ألف مولود.
5. سوهاج 150.6 ألف مولود.
6. البحيرة 141.8 ألف مولود.
7. أسيوط 134.7 ألف مولود.
8. الدقهلية 121.9 ألف مولود.
9. القليوبية 115 ألف مولود.
10. الإسكندرية 97.1 ألف مولود.


وسجل عدد حالات الطلاق في مصر 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية أي في أقل من دقيقتين.

أعلى 10 محافظات من حيث عدد حالات الطلاق خلال عام 2022


1. القاهرة 57.2 ألف حالة.
2. الإسكندرية 26.3 ألف حالة.
3. الجيزة 24.1 ألف حالة.
4. الشرقية 19 ألف حالة.
5. الدقهلية 17.7 ألف حالة.
6. القليوبية 14.2 ألف حالة.
7. الغربية 13.5 ألف حالة.
8. البحيرة 13 ألف حالة.
9. المنوفية 8.4 ألف حالة.
10. المنيا 8 آلاف حالة.

زواج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الزواج مواليد مصر عدد المواليد

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