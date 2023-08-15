هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023، التراجع بعد موجة مع الارتفاعات مع نهاية الأسبوع الماضي، وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، ليسجل 2430 جنيهًا.

وهبطت الأوقية بالبورصة العالمية، ووصلت إلى مستوى 1904 دولار بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد توضح مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,509 شراء 2,531

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,195 شراء 2,215

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,531 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,320 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,215 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,899 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,477 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,266 الاونصة بيع 78,017 شراء 78,727 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,560 شراء 17,720 الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,531,429

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,881 شراء 1,899

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,560 شراء 17,720