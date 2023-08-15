هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023، التراجع بعد موجة مع الارتفاعات مع نهاية الأسبوع الماضي، وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، ليسجل 2430 جنيهًا.
وهبطت الأوقية بالبورصة العالمية، ووصلت إلى مستوى 1904 دولار بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد توضح مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,509 شراء 2,531
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,195 شراء 2,215
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,509 شراء 2,531
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,300 شراء 2,320
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,195 شراء 2,215
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,881 شراء 1,899
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,463 شراء 1,477
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,254 شراء 1,266
|الاونصة
|بيع 78,017 شراء 78,727
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,560 شراء 17,720
|الكيلو
|بيع 2,508,571 شراء 2,531,429
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,881 شراء 1,899
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,560 شراء 17,720