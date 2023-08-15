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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023، التراجع بعد موجة مع الارتفاعات مع نهاية الأسبوع الماضي، وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، ليسجل 2430 جنيهًا.

وهبطت الأوقية بالبورصة العالمية، ووصلت إلى مستوى 1904 دولار بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد توضح مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

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الشرقية للدخان: علبة السجائر بـ 7 جنيهات.. وهذه قيمتها بعد الضرائب

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%12.4 ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لفلسطين أول 5 أشهر من 2023

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,509 شراء 2,531

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,195 شراء 2,215

 

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,509 شراء 2,531
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,300 شراء 2,320
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,195 شراء 2,215
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,881 شراء 1,899
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,463 شراء 1,477
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,254 شراء 1,266
الاونصةبيع 78,017 شراء 78,727
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,560 شراء 17,720
الكيلوبيع 2,508,571 شراء 2,531,429

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,881 شراء 1,899

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,560 شراء 17,720

 

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر جرام الذهب اليوم سعر الذهب مصر

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