عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%12.4 ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لفلسطين أول 5 أشهر من 2023

صدى البلد

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين، مسجلة 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023، مقابل 177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 22 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023، مقابل  323 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 93.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين، لتصل إلى 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل  178.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

txt

فلسطين تبعث رسائل لمسؤولين أمميين بشأن جرائم إسرائيل المستمرة

txt

بيان عاجل من الخارجية المصرية بشأن فلسطين

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023:

1. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 23.6 مليون دولار.
2. محضرات خضر بقيمة 15.8 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 15.6 مليون دولار.
4. حيوانات حية بقيمة 15.2 مليون دولار.
5. ملح وكبريت بقيمة 14.4 مليون دولار.
6. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 13 مليون دولار.
7. منتجات مطاحن بقيمة 12.2 مليون دولار.
8. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 9.8 مليون دولار.
9. خضر ونباتات بقيمة 9.6 مليون دولار.
10. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 6.9 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل  1.1 مليون دولار خلال العام المالي  2020/2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 133.4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفاسطين 53.5 مليون دولار خلال العام المالي  2021/2022 مقابل 38.1 مليون  دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 40.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي  2021/2022، مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها  18.4%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات الواردات التبادل التجاري مصر وفلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

ترشيحاتنا

إنجازات السيسي |كيف أصبحت مصر الأولى إفريقيا فى الاستزراع السمكي؟

تحذير شديد.. صينيون يجهزون أنفسهم لشن هجوم إلكتروني مدمر على أمريكا

رضا حجازي يعلن أبرز محاور استراتيجية تطوير التعليم 2024 /2029

جماعة الشر وضرب الاقتصاد الوطني.. خبراء يفضحون فقاقيع الإرهابية ودراويشها بالخارج

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

أسعار أودي A3 السيدان 2023 بالسوق المحلي| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن درة وروجينا.. شاهد فساتين الفنانات بمهرجان العلمين تشعل السوشيال ميديا

بـ20 جنيها احصل على أعلى نسبة فوسفور من سمك الشبار

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

فيديو

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ