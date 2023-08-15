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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15-8-2023

صدى البلد

استقرت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023، مقابل الجنيه المصري للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع “صدى البلد”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90 جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك الأهلي الكويتي نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .


أسعار الدولار فى مصر اليوم

البنك الاهلي المصري

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه 

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

 

 البنك التجاري الدولي 

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه 

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

مصرف أبوظبى الإسلامي 

سعر شراء الدولار 30.90 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95

بنك المشرق

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه 

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد، كريدى اجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق،إتش أس بى سى HSBC، بلوم ،ميد بنك) نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

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