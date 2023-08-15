الذهب يسترد جزء من خسائره وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

استرد الذهب اليوم الثلاثاء جزء من خسائره، حيث عاود الارتفاع مجددا بعد أن شهد انخفاض خلال تعاملات أمس، عقب ارتفاعه أول أمس إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، ليسجل 2250 جنيهًا مقارنة بـ 2215 جنيها خلال بداية التعاملات.

وعالميا، وصل سعر الأوقية إلى مستوى 1904 دولار بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد توضح مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,571

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 شراء 2,250

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,571 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,357 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,250 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,929 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,500 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,269 شراء 1,286 الاونصة بيع 78,905 شراء 79,971 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 18,000 الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,571,429

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,929

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 18,000