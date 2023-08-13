عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال أيام.. مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2023 لـ العاملين بالحكومة

صدى البلد

تبدأ وزارة المالية في الاستعداد لصرف مرتبات أغسطس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وصرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس2023

ووفقا لـ طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، سيتم صرف مرتبات أغسطس 2023،  بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه. 

txt

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

txt

مسيرة عطاء.. ماذا حقق الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات؟

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

 

وكان قد تم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو الماضي بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه.

 

 صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

كما سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

وناشد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف مرتبات شهر أغسطس مرتبات أغسطس 2023 موعد صرف مرتبات شهر أغسطس2023 رواتب صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 13-8-2023

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

موضوعات متعلقة

معهد التخطيط يستضيف فعاليات انطلاق التحدي السنوي للتحليل المالي

الإحصاء : 89% من الشباب يستخدمون الانـترنـت عام 2022

التهيئة لسوق العمل.. التخطيط تدرب 44 طالبا بالدفعة الثانية من البرنامج الصيفي

لخدمة المواطنين.. التخطيط تسلم 3 مراكز تكنولوجية متنقلة للنيابة العامة

المعهد القومي للحوكمة يبحث سبل التعاون مع المدرسة الوطنية للسياسات العامة بباكستان

معهد التخطيط يعقد ندوة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل والمباني الحكومية

معدل التضخم الشهري في مصر يرتفع 2% خلال يوليو

ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 38.2% خلال يوليو

ترشيحاتنا

لو جايب 60% هتلحق .. الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

النيجر تعيش ظلاما دامسا.. ماذا فعلت عقوبات ايكواس بالبلد الحبيس

ليفربول يتحدى تشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.. اليوم

مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا

اليوم العالمي للعُسْر|هل يأثم من شرب باليد اليسرى.. ومعنى قول النبي: «إن الشيطان يأكل بشماله»؟

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

فيديو

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

مرسيدس في عيد ميلادها .. من هي غدير حسان ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ