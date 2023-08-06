مسيرة عطاء.. ماذا حقق الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات؟

تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ونرصد خلال التقرير أهم الإنجازات التي تم تحقيقها وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الصادرات

سجلت قيمة الصادرات المصرية 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 29 مليار دولار عام 2013.

• 27.5 مليار دولار عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%.

• 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.

• 22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.

• 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%.

• 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

• 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.

• 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

• 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.

• 51.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3% ( رقم قياسي).

إيرادات قناة السويس

بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.

• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.

• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.

• 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.

• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% ( رقم قياسي).

السفن العابرة

بلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس 186.9 ألف سفينة خلال الـ ٩ سنوات الماضية:

• 16.6 ألف سفينة عام 2013.

• 17.1 ألف سفينة عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.3%.

• 17.5 ألف سفينة عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

• 16.8 ألف سفينة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.

• 17.6 ألف سفينة عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%.

• 18.2 ألف سفينة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%.

• 18.9 ألف سفينة عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.9%.

• 18.8 ألف سفينة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.

• 20.7 ألف سفينة عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.9%.

• 24.7 ألف سفينة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2% ( رقم قياسي).

الحمولة الصافية

سجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 11.1 مليار طن خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 915 مليون طن عام 2013.

• 963 مليون طن عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

• 999 مليون طن عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

• 974 مليون طن عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

• مليار طن عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 7%.

• 1.1 مليار طن عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%.

• 1.2 مليار طن عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

• 1.2 مليار طن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.

• 1.3 مليار طن عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%.

• 1.4 مليار طن عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6% ( رقم قياسي).

إيرادات السياحة

بلغت قيمة إيرادات السياحة 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 5.1 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 7.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.

• 3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.

• 4.4 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

• 9.8 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%.

• 12.6 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%.

• 9.9 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%.

• 4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%.

• 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

السياح

سجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 9.5 مليون سائح عام 2013.

• 9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

• 9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%.

• 5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1%.

• 8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.

• 11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

• 13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.

• 3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7%.

• 8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5%.

• 11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%.

الليالي السياحية

بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين الوافدين إلى مصر 917 مليون ليلة سياحية خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 94.4 مليون ليلة سياحية عام 2013.

• 97.3 مليون ليلة سياحية عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 84.1 مليون ليلة سياحية عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 13.4%.

• 32.7 مليون ليلة سياحية عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 61.1%.

• 83.8 مليون ليلة سياحية عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 156.1%.

• 121.5 مليون ليلة سياحية عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 45%.

• 135.4 مليون ليلة سياحية عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.

• 43 مليون ليلة سياحية عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 68.3%.

• 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 118.3%.

• 131 مليون ليلة سياحية عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.

تحويلات المصريين

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 219.4 مليار دولار خلال الـ ٩ سنوات الماضية:

• 18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

• 17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.

• 21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.

• 26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.

• 25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.

• 27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.

• 31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.

• 31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.

صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة

سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 63 مليار دولار خلال الـ ٩ سنوات الماضية:

• 4.2 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 6.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.

• 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.

• 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

• 7.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.

• 8.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.

• 7.5 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

• 5.2 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 30%.

• 8.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.

الدعم

بلغت قيمة الدعم المقدم من الدولة 1.7 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 160.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

• 178.7 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

• 153.9 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 13.8%.

• 128.5 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة انخفاض قدرها 16.5%.

• 222.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 72.8%.

• 214.3 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.

• 171.8 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%.

• 140.7 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.1%.

• 138.3 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

• 148.8 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.

الإنفاق على التعليم

سجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.3 تريليون جنيه خلال الـ ٩ سنوات الماضية:

• 80.9 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 16.7%.

• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

• 104 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.

• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.

• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.

• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.

• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

الإنفاق على الصحة

بلغت قيمة إنفاق الدولة على الصحة 689.2 مليار جنيه خلال الـ ٩ سنوات الماضية:

• 32.7 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

• 42.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 29.5%.

• 45 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.

• 48.9 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.

• 54.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

• 61.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.

• 73.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.

• 93.5 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.

• 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.

• 128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.