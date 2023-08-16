تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحركت أسعار الذهب، في مصر بقوة ما بين صعود وهبوط على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
وأنهى الذهب أمس الثلاثاء في مصر تعاملاته على انخفاض بنحو 20 جنيهًا .
وعن أسعار الذهب اليوم يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب الأربعاء 16-8-2023 لجميع الأعيرة الذهبية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 2250 جنيهًا .
وعالميًا، وصل سعر الأوقية إلى مستوى 1904 دولارات بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,571
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 شراء 2,250
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,537 شراء 2,571
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,326 شراء 2,357
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,220 شراء 2,250
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,903 شراء 1,929
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,480 شراء 1,500
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,269 شراء 1,286
|الاونصة
|بيع 78,905 شراء 79,971
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,760 شراء 18,000
|الكيلو
|بيع 2,537,143 شراء 2,571,429
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,929
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 18,000