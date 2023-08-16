تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحركت أسعار الذهب، في مصر بقوة ما بين صعود وهبوط على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وأنهى الذهب أمس الثلاثاء في مصر تعاملاته على انخفاض بنحو 20 جنيهًا .

وعن أسعار الذهب اليوم يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب الأربعاء 16-8-2023 لجميع الأعيرة الذهبية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 2250 جنيهًا .

وعالميًا، وصل سعر الأوقية إلى مستوى 1904 دولارات بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,571

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 شراء 2,250

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,571 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,357 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,250 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,929 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,500 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,269 شراء 1,286 الاونصة بيع 78,905 شراء 79,971 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 18,000 الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,571,429

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,929

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 18,000