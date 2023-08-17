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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تحركا جديدا مقارنة بأسعار الأمس ، فيما هبط سعر الأوقية بقوة لأول مرة منذ عدة شهور إلى ما دون الـ1900 دولارا للواحدة، بتراجع يزيد على 162 دولارا من أعلى سعر سجلته في مايو الماضي.

 أسعار الذهب

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سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1,920 جنيها كأقل سعر اليوم ، فيما سجل سعر الجرام من عيار 12 نحو 1,280  جنيها ، وعيار 14 نحو 1,493 جنيها بدون مصنعية.

900 جنيه 

أما عن سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 فتراجع من أعلى سعر سجله هذا الأسبوع بنحو 900 جنيه ، متراجعا من 18800 جنيه إلى نحو 17920 جنيها فقط، ويذكر أنه قد سجل في ذروة ارتفاع المعدن نحو 22400 جنيه قبل 4 أشهر.

الذهب

أسعار الذهب اليوم الخميس

أما سعر الذهب عيار 21 الآن، فسجل ثباتا عن 2340 جنيها كأقل سعر للشراء اليوم في محلات الصاغة،، فيما انخفض من أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو 2850 جنيها.

أسعار الذهب مباشر 

يرصد لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الخميس: 2,583 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس، 2,260 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الخميس، من عيار 18: 1,937 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 14 للشراء: 1,507 جنيهًات.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس، عيار 24 للبيع: 17,920  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في العقود الفورية، عيار 24: 1892 دولارا بعد 1,944 قبل أسبوع  و1.963 قبل 8 أيام  و2056 دولارا كأعلى سعر في مايو.
الذهب

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

وتعتبر  أسعار المعدن الثمنين عيار 21 الآن بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم، أهم ما يرغب الكثير من المشترين في البحث عنه عند شراء المشغولات والسبائك .

وقبل الذهاب إلى محلات الصاغة يهتم المقبلون على الشراء بمعرفة المصنعية  واليت يتم احتسابها بكل سهولة، والتي تكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

أما عند شراء السبائك، يكون حساب مصنعية مختلف قليلا، حيث يتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، فتعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام كما ذكرنا بالأعلى.

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