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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام يودع الـ2000 جنيه أخيرا| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الأن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم الأحد 6-8-2023 في مصر، من أكثر ما يبحث عنه  الكثير خاصة الجرام من عيار 18 لشراء الشبكة، وكذلك عيار 21 في محلات الصاغة المصرية.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم الاحد في مصر 

ويبحث الآلاف من المقبلين على الخطوبة عن سعر الذهب اليوم في مصر كثير ما يبحث عنه الآلاف لشراء الشبكة للخطوبة ، وكذلك الجنيه الذهب للاستثمار، إذ هبط عند مستوى 17,200  جنيه بعد 18060 جنيه قبل عدة أيام ،وبعد 22400 جنيه كأعلى سعر.

تراجع عن 2000 جنيه

وهبط أسعار الذهب للجرام من عيار 18 بقوة خلال الأيام الماضية ، فبعد ان تخطى الـ2000 جنيه في ذروة الارتفاع قبل عدة أشهر، تراجع عن 2000 جنيه اليوم ليسجل بدءا من 1,843 جنيها فقط ، فيما تخطى 2500 جنيه في إبريل الماضي.

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قرار البنك المركزي 

وقررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، مساء الخميس الماضي في اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

أسعار الذهب مباشر 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي،:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,466 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأحد ، من عيار 18: 1,850 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء : 1,439 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 17,200 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في العقود الفورية، عيار 24: 1,942 دولارًا بعد 1963 قبل يومين، و2056 كأعلى سعر في مايو.
الذهب 

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

أما ما يبحث عنه المقبلون على الشراء بكثرة، هو أسعار الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ يتم حساب  سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام، وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وفي حالة السبائك من أجل الاستثمار، فتكون المصنعية لها حساب آخر، والتي تسجل بداية من 35 جنيها، لكل جرام في حالة إذا زادت السبيكة عن 100 جرام، أما الأقل من 100 جرام أو التي تصل لهذا الوزن، تعامل معاملة المصوغات في المصنعية بقرار جديد من وزير التموين بدأ في 01-07-2023.

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