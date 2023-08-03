انخفاض أسعار الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تنخفض أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ، والتي يبحث عنها المواطنون الراغبون في شراء الذهب، أو البيع للمعدن الأصفر، ولذلك يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أسعار الذهب للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار.

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، في التعاملات المسائية في مصر، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، لتفادي جشع التجار.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,455 شراء 2,464 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,250 شراء 2,259 جنيه.

عيار 21 بيع 2,148 شراء 2,156 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,841 شراء 1,848 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,432 شراء 1,437 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,227 شراء 1,232 جنيه.

الاونصة بيع 76,346 شراء 76,630جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,184 شراء 17,248جنيه.

الكيلو بيع 2,454,857 شراء 2,464,000 جنيه.



ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج.