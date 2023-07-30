لو عايز تشتري.. أعرف أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تعد أسعار الذهب ذات أهمية كبيرة حيث يحرص الكثيرون من المواطنين على معرفتها يوميا خاصة الراغبين فى الاستثمار، فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار.

انخفاض في أسعار الذهب



وتمثل أيضا أسعار الذهب أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تراجع حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء.

وخلال تعاملات اليوم بدأت أسعار الذهب بحالة انخفاض على مستوي جميع الأعيرة ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2,150 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-



عيار 24 بيع 2,446 شراء 2,457

عيار 22 بيع 2,242 شراء 2,252

عيار 21 بيع 2,140 شراء 2,150

عيار 18 بيع 1,834 شراء 1,843

عيار 14 بيع 1,427 شراء 1,433

عيار 12 بيع 1,223 شراء 1,229

الاونصة بيع 76,062 شراء 76,417

الجنيه الذهب بيع 17,120 شراء 17,200

الكيلو بيع 2,445,714 شراء 2,457,143

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وفيما يخص أسعار الذهب عالميا صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % مسجلا 1950.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 12 يوليو الجاري.



وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يخص العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفع 0.2 % إلى 1949.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.19 دولار وكذلك البلاتين بنفس النسبة إلى 938.85 دولار أما البلاديوم فقد تراجع 0.5 % إلى 1234.21 دولار.

وسجلت أسعار الذهب خلال بداية الأسبوع الماضي تراجع بنسبة 0.5 % متجهة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ 23 يونيو الماضي مع مواصلة المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة ودورة التشديد النقدي لمكافحة التضخم.

وأظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.

ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين مما دفع أسعار الذهب للتراجع 1.4 % في الجلسة السابقة بما شكل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد في ما يقرب من شهرين.