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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع من جديد 5 جنيهات في الأسواق.. تفاصيل

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر  من جديد نهاية تعاملات اليوم السبت بمحلات الصاغة 5 جنيهات للجرام الواحد.


ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2140 جنيه للبيع و 2150 جنيه للشراء
وسجل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 2446 جنيه للبيع و 2457 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-7-2023

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ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1834 جنيه للبيع و 1843 جنيه للشراء
وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1427 جنيه للبيع و 1433 جنيه للشراء


ووصل سعر أوقية الذهب نحو 76.1 ألف جنيه للبيع و 76.32 ألف جنيه للشراء


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.12 ألف جنيه للبيع و 17.2 ألف جنيه للشراء


ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.45 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية


تعافت أسعار الذهب قليلاً من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أمريكية قوية في موجة بيع في جلسة الخميس الماضي، لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على خسائر طفيفة نسبيًا.
             
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلاً 1958.81 دولار للأونصة، لكنه أنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 0.07%، في ظل مواصلة الفدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد.
             
وأظهرت بيانات أول أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نمى بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.
             
ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين.
             
وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ومعها عائدات سندات الخزانة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
             
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على تراجع بنسبة 1% عند 24.328 دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 2.73% إلى 935.27 دولار أما البلاديوم فقد تراجع 3.51% إلى 1245.03 دولار.
 

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