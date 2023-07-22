الحقوا اشتروا|تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم سجل انخفاضا جديدًا، وعيار 18 انخفض لـ أقل من 1900 جنيه، وعيار 21 سجل 2168 جنيهًا، بعد أن سجل من قبل أكثر من 2800 جنيه.



الذهب اليوم

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت .

سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2478 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2168 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1858 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17344 جنيها .

المشغولات الذهبية تشهد إقبالًا كبيرًا



وأكد عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هناك انخفاضا في أسعار الذهب منذ فترة، مضيفا أن هناك انخفاضا في البورصة العالمية للذهب مما ينعكس على الأسواق.



أسعار الذهب

وأضاف عمرو المغربي،خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له أن هناك إقبال على شراء المشغولات الذهبية في الفترة الماضية، متابعا أن المشغولات الذهبية أفضل استثمارا للمواطن.



وأشار عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إلى أن إعداد مشغولات ذهبية خفيفة الوزن تناسب الحالة المالية لكل مواطن.