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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هدوء في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

هدأت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023،   على المستويين العالمي والمحلي في ظل هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية.

وبدأ سعر الذهب عيار 21 اليوم التعاملات ب 2220 للجرام ثم ارتفع إلى 2230 جنيها ثم عاود التراجع إلى نفس سعر مستهل التعاملات.

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ومنذ إجازة عيد الأضحى ضعف  الطلب على الذهب بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه في الأسعار خلال فترة العيد.

 

 

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا  بيع 2,537 شراء 2,549 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 شراء 2,230

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,911

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,840  بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,537 شراء 2,549
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,326 شراء 2,336
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,220 شراء 2,230
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,903 شراء 1,911
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,480 شراء 1,487
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,269 شراء 1,274
الاونصةبيع 78,905 شراء 79,261
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,760 شراء 17,840
الكيلوبيع 2,537,143 شراء 2,548,571

حاولت أسعار الذهب الفورية يوم أمس إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولار للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والاغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير. 

ارتفع الذهب لأربعة جلسات متتالية ولكنه يواجه الآن منطقة مقاومة قوية من 1930 إلى 1940 تتمثل في المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وخط الاتجاه الهابط ومستوى المقاومة 1930، وقد تجبر هذه المنطقة أسعار الذهب إلى الانعكاس لأسفل. 

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