هدوء في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21

هدأت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023، على المستويين العالمي والمحلي في ظل هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية.
وبدأ سعر الذهب عيار 21 اليوم التعاملات ب 2220 للجرام ثم ارتفع إلى 2230 جنيها ثم عاود التراجع إلى نفس سعر مستهل التعاملات.
ومنذ إجازة عيد الأضحى ضعف الطلب على الذهب بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه في الأسعار خلال فترة العيد.
سعر الذهب اليوم
ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,549 جنيها.
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 شراء 2,230
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,911
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,840 بدون مصنعية.
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,537 شراء 2,549
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,326 شراء 2,336
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,220 شراء 2,230
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,903 شراء 1,911
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,480 شراء 1,487
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,269 شراء 1,274
|الاونصة
|بيع 78,905 شراء 79,261
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,760 شراء 17,840
|الكيلو
|بيع 2,537,143 شراء 2,548,571
حاولت أسعار الذهب الفورية يوم أمس إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولار للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والاغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير.
ارتفع الذهب لأربعة جلسات متتالية ولكنه يواجه الآن منطقة مقاومة قوية من 1930 إلى 1940 تتمثل في المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وخط الاتجاه الهابط ومستوى المقاومة 1930، وقد تجبر هذه المنطقة أسعار الذهب إلى الانعكاس لأسفل.